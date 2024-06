Fonte : ilgiornaleditalia di 3 giu 2024

(Adnkronos Salute) - Oggi è la Giornata mondiale della biciclettaUtilizzarla per la mobilità attiva, ovvero per recarsi al lavoro o a scuola o nei propri spostamenti abituali e in alternativa all'uso di veicoli a motore, ha effetti benefici sull'organismo, dal cuore alla mente, allung .

Giornata mondiale bicicletta 11% italiani la usa | pedalare allunga la vita