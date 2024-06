Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Che sia elettrica o tradizionale, la bici è simbolo di una mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani in città, come La mappa secondo Fiab Mezzo di spostamento green per eccellenza, la bicicletta è protagonista oggi del World Bicycle Day, giornata dedicata, appunto, alle due ruote, una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite con una risoluzione del 2018.

Giornata della bicicletta le città più ciclabili