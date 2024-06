Fonte : iltempo di 3 giu 2024

E sono fiera anche del fatto che noi non trattiamo gli italiani detenuti all'estero in maniera diversa in base alle loro idee politiche ma ci impegniamo per tutti allo stesso modo e con lo stesso vigore.

Giorgia Meloni | L' Europa di destra ora si può fare Schlein? Mi copia L' intervista di Tommaso Cerno