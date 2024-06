Giorgia Meloni e il femminismo a convenienza? Per coprire la pezza la Shirley Temple della Garbatella fa peggio e giustifica la sua pessima figura a Caviano con la lotta femminista

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Che la Giorgietta nazionale non abbia mai avuto in simpatia ilnostrano, quello delle varie Murgia e Boldrini, è risaputo. Forse è questo uno dei motivi "culturali" per cui inizialmente ha goduto di tutta la nostra simpatia. Anche solo quel rispetto istituzionale per il quale ha preteso d .