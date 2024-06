Fonte : lanazione di 3 giu 2024

Non solo per la dignità e il rispetto dell'opera ma anche come fonte di guadagno illecita»Dal 2015 sono partiti restauri importanti, necessari per le condizioni conservative di alcune opere, inclusi i modelli in gesso della Gipsoteca.

Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg | Abbiamo portato il museo nel XXI secolo