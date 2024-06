Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

(Adnkronos) – "Come Anlaids abbiamo aderito con entusiasmo al progetto 'One Health – Scuole in azione' intanto perché si parla di rete e perché ha un focus specifico sui giovani: riguarda gli studenti all'interno del contesto scolastico, con una metodologia innovativa e coinvolgere i giovani è importante perché ci consente di promuovere la salute in.

Galipò Anlaids | Felici di aderire a progetto One Health-Scuole in Azione