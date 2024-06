Formazioni ufficiali Germania-Ucraina | amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ledi, testin programma oggi, lunedì 3 giugno, alle 20:45, a pochi giorni dall’inizio degli Europei. Tanta attesa per vedere all’opera i padroni di casa, che dovranno vedersela contro Mudryk e compagni, qualificati alla fase finale grazie alla vittoria dello spareggio sull’Islanda. Di seguito, ecco le scelte dei due Ct per questa. LE: in attesa: in attesaSportFace. .