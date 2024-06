Fonte : ilgiornaleditalia di 3 giu 2024

Nel 2023 i numeri parlano chiaro! Il Cavallino ha venduto 13663 esemplari per quasi 6 miliardi di euro di ricavi, ovvero 1110 modelli al mese (1138 per la precisione), mentre Stellantis ad aprile ha consegnato in Italia soltanto cento 500 elettric .

Flop auto elettriche in Italia nel 2023 vendute 13663 Ferrari vs 1200 Fiat 500e pesa il prezzo delle auto Green