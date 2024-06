Fiorentina Palladino al Viola Park | trattativa in dirittura d’arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 – Raffaeleè di nuovo a Firenze. Ed è già al tavolo della– al– con l’obiettivo di raggiungere l’accordo con il club di Commisso. Pronte la basi del contratto, ovvero scadenza biennale (2026) con opzione per la terza stagione.aveva fatto un primo blitz in città lo scorso venerdì, per incontrare il presidente Commisso. Oggi, invece, il faccia a faccia per arrivare all’inizio dell’avventura con lae gettarne subito le basi anche sul piano del mercato.