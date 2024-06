Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

Il 3 giugno 2017 scoppia il panico tra i tifosi della Juventus raccolti in Piazza San Carlo per assistere alla finale di Champions League con il Real Madrid, tre morti e migliaia i feriti Doveva essere una serata di festa, si è trasformata in un disastro.

Finale Juve-Real Madrid | il disastro di Piazza San Carlo – 3 giugno 2017 – VIDEO