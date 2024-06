Fiere grande successo di pubblico e visitatori alla 3°edizione Pge e 1°edizione Cybsec-expo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Chiudono tra lasoddisfazione di espositori e dila 3ª edizione del Pipeline & gas(Pge) e la 1ª edizione della, i due eventi targati Mediapoint & exhibitions andati in scena nei padiglioni del Piacenzadal 29 al 31 Maggio 2024. Pipeline & gas(Pge) si è confermata ancora una volta la principale mostra-convegno a livello europeo esplicitamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil&Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche. A chiusura del ricco palinsesto di incontri che ha affiancato la kermesse, stamane, il convegno “The role of gases in building a resilient energy system”, che ha visto la partecipazione di Andrea Stegher, Vice President International Gas Union (President for the 2025-2028 Triennium), Paolo Zoni, Business Development Manager di Sicim e Andrea Scuderi, Head of Commercial Pipeline and Europe, Commercial and Tendering di Bonatti.