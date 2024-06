Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Maglione, una rassegna che esalta la nona arte nelle sue componenti culturali, artistiche e sociali La prima edizione in programma dall’11 al 13 ottobre Nasce InnovaComiX - Lugano International Comic Art Festival, in programma dall’11 al 13 ottobre in Villa Ciani, da un’idea di Cristina Rogna Manassero e con la direzione artistica di Ludwig G.

Festival con InnovaComiX il fumetto internazionale torna a Lugano