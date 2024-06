Fausta Bonino l’ex infermiera condannata per morte 4 pazienti | Non ho ucciso

Fonte : webmagazine24 di 3 giu 2024

(Adnkronos) – "Io non ho ucciso nessuno di questi pazienti Non sono stata io a iniettare l'eparina e non ho commesso questi fatti orrendi di cui mi hanno accusata.

