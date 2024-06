Fabriano scontro tra due auto | uno era ubriaco Denunciato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Ancona), 3 giugno 2024-tra duenel finesettimana: arrivano ie trovano uno dei due conducenti con un elevato tasso alcolemico: per lui denuncia, patente ritirata esequestrata. E’ soltanto uno dei risultati dei controlli messi in campo dainel finesettimana. In azione il nucleo radiomobile della compagniadi. E’ stata sanzionata con una multa una 20enne difermato nei pressi del parco Regina Margherita: trovata al volante con tasso alcolemico intorno allo 0.7 grammi per litro. Dovrà sborsare 543 euro di multa, più si è vista ritirare la patente. L’mobile è stata affidata a persona di fiducia. Ma non è tutto perché in piena notte, un nordafricano regolare 30enne residente aè stato controllato mentre era a piedi sempre nei pressi del parco Regina Margherita.