Eutanasia | Corte Conti condanna ex dg Sanità Lombardia su caso Englaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (Adnkronos) – È stata una “concezione personale ed etica del diritto alla salute” a spingere l’allora direttore generale delladellaCarlo Lucchina a impedire che a Eluanafosse interrotto il trattamento che la manteneva in stato vegetativo. Lo scrive ladeiche hato in appello Lucchina a pagare all?erario circa 175 mila euro che la Regione aveva dovuto risarcire a Beppinoil quale era stato costretto a traferire la figlia in una struttura sanitaria in Friuli dove morì. Lo riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera. Eluana morì il 9 febbraio nel 2009 a 39 anni di 17 dei quali trascorsi in stato vegetativo irreversibile dopo un gravissimo incidente stradale. L?anno prima, il padre si era visto negare la possibilità di interrompere l?alimentazione artificiale che teneva in vita sua figlia dal direttore generale Lucchina nonostante nel 2007 la Cassazione, con una sentenza storica, avesse stabilito che ciascun individuo può rifiutare le cure alle quali è sottoposto se le ritiene insostenibili e degradanti, e nel 2008 lad’appello di Milano su questa base aveva autorizzato la interruzione del trattamento.