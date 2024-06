Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

Dopo i quarti giocati in Bulgaria e in Italia (sconfitta perEcco 5 motivi per ricordare cos’è successo I 5 motivi nella quale l’Italia può avere possibilità di vincere nuovamente l’Europeo del 2024.

Europei 1968 | 5 motivi per ricordare l’edizione vinta dall’ITALIA