Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Ho sempre fatto politica dal bassoCosì Ilaria Salis su Instagram, in cui scrive: "Non sono una politica di professione "Voglio sostenere i diritti umani delle persone detenute e oppormi alle umiliazioni, alle privazioni e ai soprusi che subiscono nelle carceri d'Italia e d'Europa" "Che la solidarietà, e non la paura, diventi il faro d'Europa".

Europee Salis | Antifascismo sarà sempre la mia bussola