Europee | Renzi ' Schlein e Meloni usano voto come sondaggio'

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "In queste orestanno facendo di tutto per polarizzare lo scontro tra di loro. Ma la vera polarizzazione andrebbe fatta tra chi si candida davvero e chi si candida per finta. I politici si lamentano dei cittadini che non vanno a votare. Ma cosa dovrebbero dire i cittadini dei politici che se eletti non vanno a Bruxelles? Chi è peggio? Noi degli Stati Uniti d'Europa siamo gli unici che se eletti andranno davvero a Bruxelles. La sfiducia verso la classe politica nasce anche dal fatto che i leader – o presunti tali – utilizzano leun". Lo scrive il leader di Iv, Matteosulla sua E-news. .