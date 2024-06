Europee | Renzi ‘Meloni si è svegliata dopo 2 anni di nulla e ora promette tutto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “La Meloni si èall?improvviso.duedicosmicodi separare le carriere, di azzerare le liste d?attesa, di abbassare le tasse. Tutto ora. Tutto in campagna elettorale.duedi fuffa gli ultimi annunci della Premier ci fanno capire che nei primi duedi Governo ci ha riempito la testa di slogan ma non ha portato a casa un risultato concreto per l?Italia”. Lo scrive sulla sua E-News Matteo. L'articolosi èdie oraCalcioWeb. .