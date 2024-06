Fonte : liberoquotidiano di 3 giu 2024

Tra i primi punti nel programma Meloni ha mantenere il diritto di veto nel Consiglio europeo; non vuole che ci siano decisioni prese a maggioranza, non vuole un Parlamento europeo che funzioni come tutti i parlamenti democratici".

Europee | Magi ' sovranisti come Meloni vogliono status quo mantenendo diritto veto'