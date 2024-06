Europee | Castelli Libertà davanti Agcom ' domani risposte o procediamo per vie legali'

Fonte : liberoquotidiano di 3 giu 2024

Questo pomeriggio davanti la sede principale dell'Agcom di Napoli: se domani non ci arrivano le risposte dall'agcom sul perché non hanno rispettato la delibera sulla par condicio danneggiando la lista Libertà, procederemo per vie legali nelle sedi giurisdizionali opportune.

