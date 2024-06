Europee Amore CIA ai candidati | L’agricoltura è una risorsa si riparta da aree interne e giovani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “All’Europa chiediamo di cambiare rotta: gli agricoltori non sono un problema dellerurali ma una opportunità. E’questo il punto di partenza, èche protegge e valorizza i territori”. Così Raffaele, presidente Cia Campania, a Napoli a margine dell’appuntamento organizzato sul ‘Il piano strategico per’ per fare il punto sulle elezioni. Alla presenza di Francesco Todisco (PD), Barbara Preziosi (Azione), Ines Fruncillo (Fdi) e con la partecipazione di Sandra Mastella e Nicola Caputo di Stati Uniti d’Europa, si sono approfonditi diversi temi. “Bisogna superare l’impostazione europea che vede, troppo spesso, l’agricoltore come un problema e non come presidio del territorio e costruttore di futuro.