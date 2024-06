Esposto al parco Montessori Alt anche a San Bartolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) La guerra contro le antenne di telefonia mobile non si arresta. È notizia dei giorni scorsi l’presentato in procura dal comitato cittadini che si batte contro il maxi traliccio che ha sventrato il, nella zona di via Cilla, che dall’estate scorsa svetta (foto) in una zona con abitazioni di pregio e nelle vicinanze di una scuola. Intanto, una compagnia telefonica si è appellata al Tar dopo il no del Comune all’installazione di un’antenna di telefonia mobile a San, poiché troppo vicina a un edificio residenziale.