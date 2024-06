Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

Di seguito le sue paroleFUTURO – «Mi auguro possa fare un buon campionato Europeo, ormai sono otto anni che gioca in Le parole di Enrico Chiesa, padre di Federico ed ex attaccante della Serie A, sul futuro del figlio in bianconero Enrico Chiesa, ospite dell’evento ‘La notte della C‘ ha parlato così del figlio Federico, attaccante della Juve.

Enrico Chiesa | Federico sta bene alla Juve mi fido del suo agente