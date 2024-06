Eluana Englaro condannato ex dg Sanità Lombardia | Mantenuta in vita per concezioni personali

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Carlo Lucchina dovrà risarcire 175 mila euro alla Regione, che a sua volta li versò al padre della donna. Beppino portò la figlia in Friuli per ottenere l'interruzione del trattamento che garantiva lo stato vegetativo. "Non è stata obiezione di coscienza, attuate linee dell'avvocatura", la replica.