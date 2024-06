Fonte : secoloditalia di 3 giu 2024

L'articolo Egitto: “Hamas ha accettato la proposta Usa per la treguaIn questa prima fase, i civili potranno tornare nelle loro abitazioni in tutte le aree di Gaza; mentre nella Striscia potrebbero entrare ogni giorno circa 600 camion per la consegna di aiuti umanitari.

Egitto | Hamas ha accettato la proposta Usa per la tregua Ora aspettiamo la risposta di Israele