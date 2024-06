Economia attenzione alla Cina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vorrei che i politici europei si occupassero delle questioni cruciali per il nostro futuro, perché ritengo al contrario che tutti stiano evadendo un argomento di una notevole complessità riguardante la secondamondiale, e quindi l'interaglobale. La domanda che ci si pone circa la condizione dell'cinese è difficile perché c'è troppa disinformazione in proposito, e analisi fin troppo ottimistiche che rispondono piuttosto a esigenze propagandistiche. Però gli analisti più avveduti sanno benissimo quale sia la situazione reale. Lanon ha un libero mercato, ma è una dittatura dove l'è pianificata e soprattutto controllata completamente dal Partito Comunista. L'aumento della produzione industriale non è perciò un segnale di benessere, ma un'azione pianificata che avrà risultati nefasti considerando la stagnazione della domanda interna e la cronica debolezza dell'cinese.