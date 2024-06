Dynasty Warriors Origins annunciato per console e PC

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – Koei Tecmo e Omega Force hanno, nuovo capitolo della leggendaria saga Musou che sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC Windows via Steam. In quasi tre decenni di storia, il franchise diha definito il genere di combattimento 1 contro 1.000, includendo .