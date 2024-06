Daily Crown | entrano in circolazione le banconote con il ritratto di re Carlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Londra, 3 giu. (Adnkronos) - Lecon ildel reIII verranno emesse per la prima volta dopodomani 5 giugno. Lo ha confermato la Banca d'Inghilterra. L'immagine del sovrano apparirà sui tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline, che andranno ad affiancarsi a quelli già ine che raffigurano la defunta regina Elisabetta II, continuando così ad avere corso legale. Le nuoveverranno stampate solo per sostituire quelle usurate e per soddisfare un eventuale aumento complessivo della domanda. La Banca d'Inghilterra ha affermato che il suo approccio è in linea con le linee guida della Casa Reale, per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento. Di conseguenza, i sudditi britannici inizieranno a vedere nei loro portafogli le nuovedi King Charles molto gradualmente.