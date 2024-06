Fonte : anteprima24 di 3 giu 2024

Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno portato fuori dal pozzetto e consegnato alle cure delle persone presenti30 nel comune di Pietravairano in una stradina rurale allertati dai residenti che avevano sentito i lamenti di un cane all’interno di un pozzetto per la raccolta delle acque di irrigazione.

Cucciolo di cane cade in pozzetto salvato dai vigili del fuoco