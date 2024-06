Fonte : napolipiu di 3 giu 2024

com Infine, il giornalista mette in evidenza il ruolo chiave di altre figure nella rinascita del Napoli, come il mantenimento di Kvaratskhelia con un ingaggio migliore, come desiderato da Conte, e l’arrivo di Lele Oriali, un professionista rispettato e amato, che potrebbe contribuire a rafforzare l’unità e la coesione all’interno del club.

Corbo | Conte ha fatto stilare il comunicato che blocca Di Lorenzo