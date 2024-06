Fonte : napolipiu di 3 giu 2024

Antonio Conte al Napoli: quanto durerà il matrimonio con De Laurentiis? Tancredi Palmeri fa le sue previsioniPalmeri ipotizza che la coppia potrebbe rimanere insieme almeno per un anno, a meno che non emerga un’opportunità significativamente migliore per entrambi.

Conte-Napoli Palmeri | Napoletani felici come quando arrivò Higuain Quanto durerà? Dipende da ADL