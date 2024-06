Fonte : napolipiu di 3 giu 2024

“Perché nella foto c’è un finanziere con un badge che non è quello in dotazione allo scalo partenopeo L’aspetto più interessante delle sue rivelazioni è stato il suggerimento di una nuova location per la presentazione ufficiale di Conte.

Conte-Napoli De Maggio | Ecco la data esatta e la location in cui verrà presentato