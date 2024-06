Con ‘Black Nirvana’ Elodie si è già presa l’estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sarà il flash mob dell'altro giorno in piazza San Babila a Milano, sarà il bombardamento social, sarà l'annuncio contemporaneo delle due date live negli stadi nel 2025 a San Siro e al Diego Armando Maradona. O sarà che la canzone è destinata ad essere una delle hit estive più ballate e cantate dei prossimi mesi.ce l'ha fatta di nuovo: 'Black Nirvana' è una hit assoluta. Scritta dalla stessa cantautrice romana con Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione, 'Black Nirvana' è una canzone molto dance. L'intro ricorda un po' i tormentoni in stile Thegiornalisti, poi qualche atmosfera nei mood di 'Andromeda' e 'Ok. Respira'. Oltre a una base ipnotica. L'estate stenta a decollare dal punto di vista del meteo e quindi in soccorso arrivano i primi brani estivi dei grandi nomi della musica leggera italiana.