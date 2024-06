Comunali Baronissi Anna Petta | Il nostro appello a portare gli indecisi al voto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’invito dinel giorno della Festa della Repubblica Italiana: “La politica deve tornare tra la gente. Invito i cittadini a partecipare alle elezioni per costruire insieme un futuro migliore” “Oggi, 2 giugno, celebriamo la Festa della Repubblica Italiana, un momento fondamentale per riflettere sui valori di libertà, democrazia e partecipazione che costituiscono le fondamenta delPaese. In questo giorno speciale, desidero rivolgermi a tutti i cittadini e le cittadine per sottolineare l’importanza del. In questi anni si è acuita la distanza tra cittadinanza e politica, spesso percepita come autoreferenziale e distante dai bisogni reali delle persone. Comprendiamo queste preoccupazioni. A volte la politica appare come un mondo lontano, in cui le vostre voci non trovano ascolto”.