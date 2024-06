Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

Così Carla(Adnkronos) – "Nell'ambito dell'Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, di cui Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) si occupa, il tema One Health è molto importante, perché i problemi di fronte a noi non sono solo di carattere ambientale o economico, ma riguardano anche il benessere e la salute delle persone".

Collicelli Asvis | One Health pilastro centrale anche di Agenda Onu 2030