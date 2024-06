Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Zibo, 03 giu – (Xinhua) – Yang Tao mostra una teiera inriparata nel suo studio nel distretto di Zichuancitta’ di Zibo, nella provincia cinese orientale dello, l’8 maggio 2024. La, un’antica arte tradizionale cinese che utilizza trapani e chiodi speciali per fare rattoppi su oggetti dirotti, da’ nuova vita allae le permette di tornare in uso. Yang Tao, undi quinta generazione dell’abilita’ difamiglia Yang nella citta’ di Zibo, nella provincia orientale cinese dello, si dedica a questo mestiere da oltre 30 anni. Attualmente sta lavorando per inventare nuovi attrezzi e tecniche di, migliorando l’efficienza e rendendo il mestiere accessibile alla gente comune.