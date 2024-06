Cenci Eikon | Sempre più giovani attenti all?approccio One Health

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) – ?Oneè un paradigma che studia in modo integrato la salute degli umani, dell’ambiente, delle piante e degli animali. Un paradigma finora rimasto molto centrato nell’ambito tecnico-scientifico e della ricerca. Noi abbiamo accettato la sfida di diffonderlo come invece un paradigma che possa investire i comportamenti e gli stili di vita di ognuno di noi. A partire dai, che hanno un grande interesse per tutto quello che riguarda il non umano, molto più degli adulti. E possono essere quindi una spinta per tutti noi verso questo nuovo concetto di salute circolare?. Così Cristina, antropologa e senior partnerStrategic Consulting, intervenendo oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati dove sono stati presentati i risultati del progetto ?OneProject – Scuole in Azione’, un gioco per la salute globale che ha coinvolto 1600 studenti delle scuole superiori di tutta Italia?I risultati sono stati veramente sorprendenti – ammette– e non ce l’aspettavamo.