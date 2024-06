Cassazione non sarà più necessario l’alcoltest per stabilire l’ubriachezza | cosa dice la sentenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Respingendo il ricorso presentato da un’automobilista di Brescia, la Corte di– le cui sentenze determinano come dev’essere interpretata la legge – ha stabilito che per verificaredi un guidatore non è obbligatorio, ma sono sufficienti le testimonianze degli agenti e la presenza di elementi “obiettivi e sintomatici”, come l’odore di alcolici o l’incapacità a rispondere alle domande di chi è alla guida. Ladella, riportata dal Messaggero, spiega che “poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codella strada (ossia la guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”.