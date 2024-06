Caso Borghi nessuna telefonata di Meloni a Salvini La premier condivide la tesi della sovranità nazionale

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giorgianon è mai stata una fan di Sergio Mattarella. Non è un mistero. Quando Matteonella passata legislatura decise di optare per la riconferma dell'attuale Capo dello Stato, la leader di Fratelli d'Italia, allora all'opposizione, twittò stupita: "Non credo alle mie orecchie... Segui su affaritaliani.it .