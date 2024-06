Camionista trovato morto Oggetti informatici al vaglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024)impiccato nel tir il 27 luglio 2022 vicino a Siena, l’inchiesta della procura ha fatto passi da gigante in pochissimi giorni. Dopo la conferma che sul caso da tempo era stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sabato la notizia dell’individuazione della persona – potrebbe anche essere una donna – che si celava dietro il profilo facebook e i contatti telefonici della sedicente fidanzata di Simone Casini. Ma anche dietro quelli di persone che si spacciavano per amici di Enriquetta, così diceva di chiamarsi la persona con cui ilaveva avuto una relazione per otto anni, solo sui social e telefonica. Casini aveva sempre necessità di soldi, per questo motivo era stata avanzata dai genitori dell’uomo l’ipotesi di una sorta di truffa sentimentale.