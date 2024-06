Fonte : donnaup di 3 giu 2024

Ricche di minerali come fosforo, potassio, magnesio e calcio, le zucchine sono un ingrediente versatile della cucina italiana Metti le zucchine grattugiate in un colino per eliminare l’acqua in eccesso.

Burger di Zucchine | Sani veloci e Gustosi!