Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 giugno 2024)dimio: 1! Le, composte per il 95% di acqua e con15 calorie per 100 grammi, sono una verdura leggera ma nutriente. Ricche di minerali come fosforo, potassio, magnesio e calcio, lesono un ingrediente versatile della cucina italiana. Oggi, vi propongo una ricetta originale per preparare deidi, un’alternativa salutare e sfiziosa ai tradizionali hamdi carne. Con questa ricetta, potrete preparare otto deliziosidimio: 1! Ingredienti 750 gr digià grattugiate 50 gr di farina di riso 50 gr di parmigiano grattugiato 1piccolo Sale q.b. Olio extravergine di oliva q.b. Procedimento Preparare lePrima di tutto, sbuccio e grattugio le