Buonajuto sindaco di Ercolano | Sfregio alla domus un atto vergognoso

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quello di cui si è reso protagonista il turista olandese è un, è un affronto non solonostranostra storia, ma anche a tutta l’umanità. Chi commette tali gesti non ha alcun rispetto per la cultura e il valore inestimabile del nostro parco archeologico. È inaccettabile che qualcuno possa pensare di poter venire qui e distruggere ciò che è patrimonio di tutti. Un grazie di cuore al personale di vigilanza del Parco e ai Carabinieri che sono intervenuti identificando e denunciando il 27enne che ora dovrà finanziare il restauro del muro della”. È quanto dichiara Cirodie Vicepresidente Nazionale di Anci, commentando quanto avvenuto all’interno del Parco Archeologico di, dove un turista ha lasciato la propria ‘firma’ sulle pareti di una