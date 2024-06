Borsa | l' Europa conferma il rialzo dopo indici manifattura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le Borse europeeno i rialzii dati sulla. L'indice Pmi dell'Eurozona e della Germania registrano un, in linea con le attese. L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche centrali. In settimana in arrivo le decisioni della Bce, del Canada e della Polonia. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0836 sul dollaro. L'indice stoxx 600 sale dello 0,4%. Positive Francoforte (+0,6%), Madrid (+0,5%), Parigi (+0,2%) e Londra (+0,1%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto tecnologico (+0,9%), mentre si guarda alle mosse di Amd nel settore dell'intelligenza artificiale per rincorrere la rivale Nvidia. Acquisti sulle banche (+0,7%) e le assicurazioni (+0,5%), con i tassi ancora alti e le prospettiva di crescita economica.