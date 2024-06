Fonte : quotidiano di 3 giu 2024

Avvio positivo per i listini europei, nella settimana della riunione della Bce che potrebbe decidere un allentamento della politica monetariaApertura in rialzo per Londra (+1,01%), Parigi (+0,96%) e Francoforte (+0,03%).

Borsa | l' Europa apre rialzo e guarda alle banche centrali