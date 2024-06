Bologna un nuovo servizio collegherà la città all’aeroporto | ecco quale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Oltre al people mover, arriva un altrochelaall'aeroporto: si tratta della nuova linea bus 100% elettrici lanciata da Marconi Express per l’estate. La società, che gestisce già il people mover, fa sapere che attiverà ilin via sperimentale insieme a Tper e in accordo col comune, per affiancare durante l'estate ilsu monorotaia. Invece che dalla stazione centrale, però, i nuovi bus partiranno dal centro per arrivare al Marconi. La nuova linea verrà presentata domani, martedì 4 giugno, all'altezza della fermata Tper in piazza Malpighi e saranno presenti Valentina Orioli (assessora comunale alla Nuova mobilità, Massimiliano Cudia (presidente di Marconi Express), Enrico Postacchini (presidente dell'aeroporto Marconi) e Maria Fiorentino (amministratrice delegata di Maresca e Fiorentino).