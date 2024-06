Bimba di un anno e mezzo e sua nonna investite nel parcheggio della scuola il caso a Brescia | la piccola ricoverata in codice rosso

Leggi tutta la notizia su open.online

Una bambina di unè stata investita mentre si trovava con lanelinterno di una. Lasarebbe in condizioni disperate, secondo quanto riporta Il giornale di. L'incidente è avvenuto fuori dallaLittle England, un istituto comprensorio unico con materna, elementare e media. La bambina e suadi 80 anni sarebbero statedalladi un altro bambino di prima elementare che stava facendo retromarcia. La bambina è stata portata inall'Ospedale Civile di. Quando è stata soccorsa, laera in arresto cardiocircolatorio. Lasi trova ingiallo all'ospedale Sant'Anna, con traumi a braccia e gambe. In aggiornamento