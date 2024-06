Fonte : ilfattoquotidiano di 3 giu 2024

Per questo, “è difficile per la Cina partecipare in Svizzera proprio perché crediamo che questi tre punti potrebbero non essere raggiunti in questo incontro”.

Biden diserta il vertice di pace di Zelensky | in Svizzera andrà la sua vice Harris Mosca | Armi a Kiev? Rischio di conseguenze fatali