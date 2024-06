Bicicletta | Sala ' per me una vera passione serve rete più capillare piste ciclabili' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (Adnkronos) - "Quella per la bicicletta, per me, è una, un amore che cresce di giorno in giorno, andando ben al di là della dimensione sportiva. Andare in bici fa bene, a noi e all'ambiente. Certo, bisogna lavorare a unasempre piùdi. Bisogna che lesiano in sicurezza e che automobilisti e ciclisti tengano comportamenti corretti e rispettino le norme della strada". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Milano, Giuseppe, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta. "A Milano -dice il sindaco- c'è molto da fare, ma stiamo lavorando con impegno, grazie anche alla task force su sicurezza stradale e mobilità attiva". L'obiettivo, conclude, è "incentivare l'uso sicuro e consapevole della bicicletta tra i milanesi".